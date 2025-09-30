Scontro tra un' auto e una bici in via Rio Sparto morta una donna FOTO

Incidente mortale in via Rio Sparto. A scontrarsi un'automobile e una bicicletta elettrica. La vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe una donna che era alla guida del mezzo a due ruote.L'incidente è avvenuto nella zona del distretto Asl di Pescara Sud e della statua di Paolo VI, nei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

