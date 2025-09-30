Scontro tra due auto in via Mare Adriatico a Spoltore anziano portato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 10 in via Mare Adriatico a Spoltore all'altezza della gelateria Franca e ha visto coinvolte due automobili.A scontrarsi sono stati una Fiat Punto e una Mitsubishi Asx con a bordo un 80enne di Cepagatti in compagnia della moglie e un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it