Scontro tra due auto in via Mare Adriatico a Spoltore anziano portato in ospedale
Un incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 10 in via Mare Adriatico a Spoltore all'altezza della gelateria Franca e ha visto coinvolte due automobili.A scontrarsi sono stati una Fiat Punto e una Mitsubishi Asx con a bordo un 80enne di Cepagatti in compagnia della moglie e un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione
Scontro tra moto e auto alla rotatoria
Scontro frontale tra due auto, grave una persona - facebook.com Vai su Facebook
Pederobba, scontro auto-moto sulla Feltrina: muore 28enne di Thiene, grave una 22enne. L’incidente nel pomeriggio di domenica. Illesa la conducente dell’auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri - X Vai su X
Incidente a Torino: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiata. Grave in ospedale uno dei due conducenti - Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, all'incrocio tra via Bologna e corso Novara a Torino. Riporta torinotoday.it
Scontro fra due auto a Clusane, perde la vita un 57enne di Iseo - Un malore e i traumi riportati nello schianto sono costati la vita a Davide Scano, 57enne di Iseo, il cui nome si aggiunge al già lungo elenco 2025 delle vittime della strada. Si legge su brescia.corriere.it