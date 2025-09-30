Scontro frontale tra due auto a Caprona | due feriti

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violento scontro frontale intorno alle ore 17 di lunedì 29 settembre in via provinciale Vicarese a Caprona, nel comune di Vicopisano. Uno dei due veicoli nell'impatto è finito in un fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

