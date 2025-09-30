Scontro fra scooter e auto davanti alla villa comunale di Canicattì | 16enne muore poco dopo l' incidente stradale
Aveva 16 anni il ragazzo, Mattia Iannuzzo, che durante la notte, dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria a Canicattì, ha perso la vita. L'adolescente è spirato all'ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l'impatto fra il suo scooter e un'autovettura. Marco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
#SalaConsilina #Salerno - Scontro tra un auto e uno scooter, muore un 16enne. #Cronaca #Scooter #Scontro #Auto #NanoTV
