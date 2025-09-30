Scontro auto-moto ad Angri Pasquale Pio muore a 20 anni | incidente sulla via Nazionale

Incidente stradale sulla via Nazionale nella notte di lunedì. Morto Pasquale Pio Mandile. Lutto ad Angri e Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Incidente a Clusane attorno alle 14: scontro tra due auto in via Risorgimento. Muore un 57enne, illesi un 25enne e un 32enne. #Brescia #Clusane #incidente #Iseo #mortale - facebook.com Vai su Facebook

Pederobba, scontro auto-moto sulla Feltrina: muore 28enne di Thiene, grave una 22enne. L’incidente nel pomeriggio di domenica. Illesa la conducente dell’auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri - X Vai su X

Incidente ad Angri, scontro fatale per un 20enne: un indagato per omicidio stradale - La tragedia si è consumata domenica notte, poco dopo le 2, in via Nazionale, all’altezza del ... Come scrive ilmattino.it

Scontro fatale tra l’auto e la moto, Pasquale Pio muore ad Angri - L'impatto tra una moto e un’auto ha causato la morte di Pasquale Pio Mandile ... Come scrive internapoli.it