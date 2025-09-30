Scontri in Centrale i due liceali minorenni ricorrono al Riesame e attendo di poter tornare a scuola
Milano, 30 settembre 2025 - Lasciare i domiciliari e poter tornare a scuola: hanno depositato r icorso al Tribunale del Riesame di Milano i legali dei due studenti liceali di 17 anni arrestati otto giorni fa per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, e poi messi ai domiciliari, con provvedimento di obbligo di permanenza in casa, a seguito dell'udienza di convalida. Scontri in Centrale a Milano, domiciliari ai liceali minorenni ma non potranno andare a scuola “Annullare l’ordinanza del gip”. Gli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, difensori dei due studenti, un ragazzo e una ragazza, chiedono ai giudici che venga annullata, con revoca della misura cautelare, l'ordinanza della gip del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone, che ha disposto l'obbligo di permanenza in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
