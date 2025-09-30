Scontri al corteo Pro Pal a Brescia | altre tre perquisizioni La polemica non si placa
Brescia - “Il Governo è spaventato dalla partecipazione attiva e dalla mobilitazione dei giovani, come quella a cui stiamo assistendo per i corte pro-Pal. Il tentativo è quindi di spaventare, reprimere, controllare queste manifestazioni, ma anche cancellare la voglia di cambiamento di giovani e giovanissimi”. Questa la lettura che Umberto Gobbi, storico portavoce di Magazzino 47, ha dato delle perquisizioni di giovan i, 7 tra domenica e lunedì mattina, che avevano partecipato al corteo del 22 settembre, finito con gli scontri con la Polizia. Secondo la ricostruzione degli avvocati, Manlio Vicini e Sergio Pezzucchi, sono stati emessi 3 Daspo, 3 avvisi orali (“ai ragazzi è stato detto che rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico”) e 1 foglio di via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
