Sconfitta Marche Schlein | avanti con la coalizione progressista

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ‘sorpasso’ non riesce, la speranza del centrosinistra di vincere le regionali e partire in vantaggio nella volata per le politiche sfuma nelle Marche, dove il presidente uscente Francesco Acquaroli riesce per la seconda volta consecutiva a vincere in quella che per anni è stata una roccaforte progressista. Matteo Ricci non ce la fa, nonostante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

