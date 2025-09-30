Scomunica e Scisma | Don Santonocito dimesso dallo Stato Clericale per non aver riconosciuto l' Autorità di Papa Francesco

Frosinonetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Bergoglio era un antipapa e lo è anche Prevost”, queste le frasi pronunciate da Natale Santonocito il prete di San Cesareo che hanno scosso la comunità della cittadina nella provincia a sud di Roma. Frasi che l'hanno portato prima alla scomunica e poi, nelle ore scorse, all'allontanamento dalla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: scomunica - scisma

Diocesi: Palestrina, la Curia rende noto la dimissione in via definitiva dallo stato clericale di Natale Santonocito - do Natale Santonocito, incardinato nella diocesi di Palestrina, nel commettere un delitto contro la fede (scisma) ... Da agensir.it

