Scomunica e Scisma | Don Santonocito dimesso dallo Stato Clericale per non aver riconosciuto l' Autorità di Papa Francesco
“Bergoglio era un antipapa e lo è anche Prevost”, queste le frasi pronunciate da Natale Santonocito il prete di San Cesareo che hanno scosso la comunità della cittadina nella provincia a sud di Roma. Frasi che l'hanno portato prima alla scomunica e poi, nelle ore scorse, all'allontanamento dalla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leone XIV ha ridotto il sacerdote di San Cesareo allo stato laicale. Il parroco era già stato scomunicato a gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Palestrina, la Curia rende noto la dimissione in via definitiva dallo stato clericale di Natale Santonocito - do Natale Santonocito, incardinato nella diocesi di Palestrina, nel commettere un delitto contro la fede (scisma) ... Da agensir.it