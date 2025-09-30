Sclerosi multipla la musica può aiutare chi ha bisogno di riabilitazione

La musica non è solo emozione e intrattenimento. Ma può diventare un vero e proprio strumento per aiutare il percorso riabilitativo delle persone con sclerosi multipla che ne hanno necessità. A dirlo sono gli esperti presenti al congresso RiMS 2025, in programma in parallelo con ECTRIMS – il più importante evento scientifico europeo dedicato alla sclerosi multipla – che fa prendere corpo ad una nuova frontiera della riabilitazione neurologica, basata sulla musica. Il tutto, a poche ore dalla Giornata del Dono. Venerdì 3 e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna “ La Mela di AISM ”, l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sclerosi multipla, la musica può aiutare chi ha bisogno di riabilitazione

In questa notizia si parla di: sclerosi - multipla

Più forte della sclerosi multipla: “Ho deciso di riprendermi la vita”

Gene Gnocchi protagonista della serata benefica in favore delle persone affette da sclerosi multipla

Disabilità per autismo, diabete e sclerosi multipla: novità invio certificato medico introduttivo

#Cremona Vite che resistono alla sclerosi multipla: tre storie di forza e speranza - Cremona - X Vai su X

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre torna nelle principali piazze italiane l’appuntamento con La Mela di AISM. In queste giornate migliaia di volontari di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla - vi aspettano per offrire gustosissimi sacchetti di mele - facebook.com Vai su Facebook

Sclerosi multipla, la musica può aiutare chi ha bisogno di riabilitazione - La musica è uno strumento importante nel percorso riabilitativo delle persone con sclerosi multipla: cosa ha scoperto la ricerca. Si legge su dilei.it

A Roma torna il “Sedotta e Sclerata Show”: musica e spettacolo per sensibilizzare contro i pregiudizi legati alla sclerosi - Arte, musica e divertimento torneranno ad animare il cuore di Roma in una data simbolica della settimana, venerdì 30 maggio, Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Secondo ilfattoquotidiano.it