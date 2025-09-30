Scivola da 15 metri mentre monta delle reti di protezione | ferito un operaio Per lui trasporto a Torrette

Operaio scivola da un'altezza di 15 metri in una zona impervia di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Poco dopo le 11:30 l'uomo è caduto mentre stava lavorando al montaggio delle reti di protezione su un costone in località San Martino, vicino a Acquasanta Terme. L'uomo è stato soccorso dai vigili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

