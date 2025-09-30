Sciopero nazionale di 24 ore | i treni a rischio il 2 e 3 ottobre ecco cosa sapere

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2025 è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge tutto il trasporto ferroviario e, in parte, anche quello su gomma. Saranno interessati anche i bus, secondo l’adesione allo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali. La protesta ferroviaria inizierà giovedì 2 ottobre alle ore 21:00 e terminerà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni

Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

sciopero nazionale 24 oreTra giovedì sera e venerdì è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori delle ferrovie - Cobas ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per i lavoratori del settore ferroviario: inizierà alle 21 di giovedì 2 ottobre e terminerà alla stessa ora di venerdì 3 ... Lo riporta ilpost.it

sciopero nazionale 24 oreSciopero treni 2 e 3 ottobre: orari, fasce garantite - Sciopero treni 2 e 3 ottobre: orari, fasce garantite e servizi disponibili, sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Si Cobas ... ecodallecitta.it scrive

