Sciopero generale del 3 ottobre | treni a rischio in Toscana autobus regolari
Firenze, 30 settembre 2025 – Dopo quello di lunedì 22 settembre, arriva un altro sciopero generale di 24 ore, questa volta proclamato dai Si Cobas. La mobilitazione per “fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania” è stata indetta per venerdì 3 ottobre 2025: la protesta coinvolgerà tutte le categorie del settore pubblico e privato e riguarderà anche la Toscana. Treni fermi per 24 ore. Il settore più colpito sarà quello ferroviario. Il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper si fermerà dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20.59 di venerdì 3 ottobre. Sono possibili cancellazioni e variazioni sia sulla lunga percorrenza che sui collegamenti regionali, suburbani e aeroportuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
