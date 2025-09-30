Sciopero dei treni | possibili disagi per viaggiatori e pendolari

Dalle ore 21:00 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025 è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I viaggiatori sono invitati a prestare particolare attenzione agli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - treni

