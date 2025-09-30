Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo | gli orari di Trenord e le fasce garantite

Un nuovo sciopero dei treni in arrivo. Il mese di ottobre inizia con una giornata di possibili disagi, con uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore ferroviario: la protesta è in programma dalle ore 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. L'agitazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - treni

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

Piemonte e Valle d'Aosta, sciopero dei treni per 23 ore: disagi per chi si sposta il 20 luglio, gli orari

Treni, revocato lo sciopero regionale in programma nel week end

Sciopero generale del 3 ottobre: treni a rischio in Toscana, autobus regolari - X Vai su X

Sciopero treni 3 ottobre 2025: orari, fasce garantite e rimborso biglietti. Tutto quello che c'è da sapere https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/sciopero_treni_3_ottobre/ - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero dei treni del 2 e del 3 ottobre 2025, gli orari e le fasce di garanzia - Un nuovo sciopero del settore ferroviario rischia di creare disagi a chi viaggerà in tutta Italia per 24 ore: dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre alle 20:59 di venerdì 3 è indetta una nuova astensione d ... Riporta tg24.sky.it

Treni a rischio il 2 e 3 ottobre: sciopero nazionale di 24 ore. Orari e fasce di garanzia - A ottobre si aggiunge lo sciopero nazionale autoferrotranvieri. Da msn.com