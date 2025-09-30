Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo | gli orari di Trenord e le fasce garantite

Un nuovo sciopero dei treni in arrivo. Il mese di ottobre inizia con una giornata di possibili disagi, con uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà anche il settore ferroviario: la protesta è in programma dalle ore 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. L'agitazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

