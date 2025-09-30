sciopero 2 e 3 ottobre italia di nuovo ferma per gaza

Due giornate consecutive di scioperi sono pronte a causare disagi in tutta Italia. Il 2 e il 3 ottobre 2025 sono state infatti proclamate astensioni dal lavoro su più fronti, tra trasporti locali, ferrovie e comparto scuola. Il calendario si presenta fitto, con una prima tornata di proteste giovedì 2 ottobre, con l’inizio dello sciopero generale nazionale che durerà per tutto venerdì 3 ottobre, indetto per Gaza. Sciopero generale del 3 ottobre: treni, scuola e settori pubblici. Il 3 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dal SI Cobas, valido per tutte le categorie pubbliche e private, a eccezione dei settori già coinvolti da altre astensioni e presente nelle regioni Valle d’Aosta, Marche e Calabria, dove si sono svolte o si devono svolgere le consultazioni elettorali (al fine di permettere agli elettori di tornare a casa). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

