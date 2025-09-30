Science4All che numeri | quasi 30mila partecipanti all' edizione 2025

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre i ricercatori e le ricercatrici dell’Università di Padova hanno incontrato i cittadini alla quarta edizione del festival scientifico Science4All.Sono stati circa 28.000 i partecipanti totali stimati di cui oltre 8.000 visitatori dei siti Orto botanico e Museo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: science4all - numeri

Science4All, che numeri: quasi 30mila partecipanti all'edizione 2025

Science4All, che numeri: quasi 30mila partecipanti all'edizione 2025 - Science4All ha organizzato 257 attività in totale e in particolare 218 allestite nel Boulevard delle Scienze, che si estendeva dall’Orto Botanico dell’Università di Padova al Museo della Natura e dell ... padovaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Science4all Numeri Quasi 30mila