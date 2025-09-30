Sciarpa e cappello | il kit anti-freddo dei napoletani tra saggezza popolare e stile

Napoli, città dal cuore caldo e dal clima mite per gran parte dell’anno, sa sorprendere quando l’inverno si affaccia con i suoi spifferi taglienti e le folate improvvise. Sebbene il freddo qui non raggiunga le temperature rigide del Nord, l’umidità partenopea riesce a insinuarsi nelle ossa come un vecchio nemico che bussa senza preavviso. Ed è proprio in questi momenti che entrano in gioco due accessori tanto semplici quanto indispensabili: sciarpa e cappello. Non è solo una questione di necessità, ma anche di tradizione. Il popolo napoletano ha fatto della lotta al freddo un’arte fatta di detti popolari, scelte sagge e una buona dose di ironia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

