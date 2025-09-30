Sciabole katana pistole e munizioni | l’arsenale a casa di un pregiudicato di Cusano Milanino

Cusano Milanino (Milano), 30 settembre 2025 – Un vero e arsenale di armi, munizioni e pistole, e assieme a queste l’immancabile stupefacente. È quanto hanno trovato a casa di un quarantenne i carabinieri intervenuti questa mattina in un appartamento di Cusano Milanino. i militari dell’Arma hanno bussato alla porta di un quarantenne pregiudicato, ben noto alle forze dell’ordine e, come si dice in questi casi, con lunga lista di precedenti alle spalle. Sequestro di droga a Milano, scoperto a Cologno Monzese un laboratorio clandestino: 6 chili di cocaina ed eroina Cosa c’era nell’abitazione . Dalla ricognizione dell’appartamento sono venuti a galla dieci grammi di cocaina, una sciabola, una katana, coltelli a serramanico e una cartuccia calibro 12 non denunciate, un portatessera dell'Associazione nazionale Polizia di Stato con placca distintiva e due pistole a salve prive di tappo rosso con relativo munizionamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

