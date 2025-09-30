Sci-fi anni ’90 | 9 serie dimenticate da riscoprire

Il panorama delle serie televisive di fantascienza degli anni ’90 è ricco di produzioni spesso dimenticate, ma che rappresentano un esempio di audacia e sperimentazione tipica di quel decennio. Questo periodo ha visto il sorgere di titoli iconici come Star Trek: The Next Generation, The X-Files, e serie come Babylon 5 e Stargate SG-1. Molte altre produzioni meno note hanno contribuito a definire un’epoca innovativa, spinta da budget in crescita e avanzamenti tecnologici nelle effetti speciali. serie sci-fi degli anni ’90 da riscoprire. Queste serie, spesso poco conosciute o completamente dimenticate, offrono spunti interessanti per gli appassionati di fantascienza desiderosi di scoprire storie originali e approcci narrativi audaci. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

