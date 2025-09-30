Schwarzenegger in Vaticano | insieme possiamo combattere inquinamento
https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202509Schwarzenegger-in-Vaticano-insieme-possiamo-combattere-inquinamento20250930video19030849.mp4
Arnold Schwarzenegger in Vaticano per la conferenza sul clima con il Papa: “Battere l’inquinamento”
Clima, Arnold Schwarzenegger in Vaticano: "Trump e i negazionisti? Mai arrendersi"
Schwarzenegger al Vaticano: “Il clima non si salva con le scuse”
Papa Leone XIV e Arnold Schwarzenegger insieme a Castel Gandolfo per il congresso sulla giustizia climatica in occasione del Giubileo 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Schwarzenegger in Vaticano: insieme possiamo combattere inquinamento - (askanews) – La lotta per l'ambiente e la difesa del Pianeta ormai "è una battaglia globale" che va vinta "toccando i cuori e non i cervelli delle persone", spiegando loro "che ogni anno ...
Schwarzenegger, ogni cattolico può essere 'crociato' ambiente - Ci sono 1,4 miliardi di cattolici nel mondo, 200mila chiese 400mila, sacerdoti", "immaginate il potere comunicativo che si può sprigionare con tutte queste persone coinvolte", "ognuna di queste ...