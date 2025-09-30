Schlein | governo tuteli membri Flotilla

21.22 "Noi speriamo che la discussione in corso a Washington porti a chiudere un accordo necessario per fermare i crimini a Gaza e in Cisgiordania, ma al governo chiediamo cosa farà per il riconoscimento dello Stato palestinese che hanno già approvato 150 Paesi". Lo dice la segretaria del Pd, Schlein. "C'è molta apprensione per la Flotilla, ribadiamo al governo la richiesta di fare tutto il possibile per tutelare l'incolumità di tutti gli attivisti. La missione è partita per fare ciò che dovrebbero fare i governi europei". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: schlein - governo

Schlein: scenario economia drammatico ma governo fa scaricabarile

Dazi, Schlein: “Il governo faccia ogni sforzo, sventare una guerra commerciale”

Tsunami dazi, Tajani predica fiducia nel negoziato ma per Schlein “il governo si sveglia tardi”

Flotilla avanti verso Gaza, Schlein e Conte in pressing sul governo: le posizioni di Pd e M5S - X Vai su X

Flotilla, Schlein e Conte: "Governo protegga la missione" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Schlein, governo tuteli attivisti a bordo della Flotilla - "Sono preoccupata per la Flotilla e ribadiamo al governo la necessità di tutelare attiviste e attivisti a bordo e di ricordare alle autorità israeliane che si tratta di una ... Lo riporta msn.com

Schlein: “Avvistati droni sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, governo tuteli gli attivisti” - Schlein: "Avvistati droni sopra le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, governo tuteli gli attivisti" Leggi su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com