Schlein e Meloni sullo stesso volo per la Calabria ma accade l’impensabile
– Non capita spesso di vedere tanti protagonisti della politica italiana stipati nello stesso velivolo. Eppure, il volo diretto in Calabria, destinazione Lamezia Terme, sembrava più il transatlantico di Montecitorio in piena attività che un aereo di linea. A bordo, tra sorrisi diplomatici e saluti di rito, c’era anche la premier Giorgia Meloni, pronta a sostenere l’ultima tappa della campagna elettorale di Roberto Occhiuto, governatore uscente in corsa per il bis. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: schlein - meloni
Schlein: “Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento”
Chi ha ragione tra Meloni e Schlein sui dati del turismo: è vero che gli italiani rinunciano alle vacanze?
Anche foto di Meloni e Schlein finiscono sul forum "Phica.eu"
#Marche , #Acquaroli: dedico la vittoria a Giorgia #Meloni . #Schlein: andiamo avanti con la coalizione progressista - #elezioniregionali #elezionimarche #elezioniregionalimarche #elezioni - facebook.com Vai su Facebook
#Marche , #Acquaroli: dedico la vittoria a Giorgia #Meloni . #Schlein: andiamo avanti con la coalizione progressista https://askanews.it/2025/09/29/marche-acquaroli-dedico-la-vittoria-a-giorgia-meloni-al-lavoro-da-domani-sulla-giunta/… - #elezioniregionali # - X Vai su X
Incrocio Meloni-Schlein verso Lamezia, tutti sullo stesso volo - Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per ... Lo riporta ansa.it
Volo bipartisan per Lamezia Terme: Meloni e Schlein sullo stesso aereo - Un volo 'bipartisan' per Lamezia Terme: a bordo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il vicepremier Antonio Tajani e, in file diverse, la segretaria del Partito Democratico, Elly Sch ... Come scrive msn.com