Sono le 13.15 e, al momento, Elly Schlein non ha ancora commentato il piano di pace per Gaza presentato da Donald Trump e subito accolto con favore dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Il leader socialista ha parlato con chiarezza: “È tempo che la violenza cessi, che gli ostaggi vengano rilasciati e che la soluzione dei due Stati resti l’unica possibile”. Da Roma, invece, nessuna dichiarazione. Il silenzio della segretaria Pd diventa così parte del quadro politico: mentre in Europa alcuni governi scelgono di misurarsi apertamente con la proposta americana, in Italia l’opposizione principale non si è ancora espressa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Schlein e il piano di Trump per Gaza: imbarazzi e silenzi, in modalità Antani