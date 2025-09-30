Schianto sulla strada muore scooterista

Firenzetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 74 anni, originario del Bolognese, è deceduto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro, alle porte di Firenze. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, già sensibile ai problemi relativi alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schianto - strada

Orrore sulla strada, schianto tra auto e ambulanza: l’amato sindaco muore tra le fiamme in modo atroce

Schianto tra auto e moto sulla "strada del diavolo": centauro in ospedale

Orrore sulla strada, l’auto si incendia dopo lo schianto: morta carbonizzata, chi era

schianto strada muore scooteristaSchianto in scooter nella notte muore ex poliziotto di 60 anni - Lo schianto terribile in scooter contro il guardrail al rondò di via Lardirago e la morte al San Matteo. Da laprovinciapavese.gelocal.it

schianto strada muore scooteristaMuore mentre va al lavoro. Schianto frontale in scooter. Nulla da fare per un operaio - Torrazza Coste, a perdere la vita è stato il ventisettenne Mihai Valentin Bighiu. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schianto Strada Muore Scooterista