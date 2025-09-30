Schianto sulla strada muore scooterista
Un uomo di 74 anni, originario del Bolognese, è deceduto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro, alle porte di Firenze. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, già sensibile ai problemi relativi alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
