Schianto sulla Provinciale muore 16enne Gravi il fratello e l' amico

Casertanews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Schianto fatale sulla SP 331 che collega Alvignano con Caiazzo in località Miglio 25 dove, stanotte all' 1.40,tre ragazzi a bordo di un'auto si sono scontrati contro il muro perimetrale di un' attività commerciale, un tabacchi.Nel terribile impatto ha perso la vita Cristian Femiani, 16enne di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

