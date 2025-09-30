Schianto sulla Provinciale muore 16enne Gravi il fratello e l' amico
Schianto fatale sulla SP 331 che collega Alvignano con Caiazzo in località Miglio 25 dove, stanotte all' 1.40,tre ragazzi a bordo di un'auto si sono scontrati contro il muro perimetrale di un' attività commerciale, un tabacchi.Nel terribile impatto ha perso la vita Cristian Femiani, 16enne di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: schianto - provinciale
Schianto sulla provinciale: muore 52enne. Tornava a casa dal lavoro
Albino, altro schianto in via Provinciale: grave 55enne. È il secondo in pochi giorni
Incidente sulla provinciale. Scontro tra due auto e schianto contro il palo: un ferito
Schianto auto-moto: interviene l’elisoccorso Sinnai, l’incidente sulla provinciale 17, nei pressi della baia di Mari Pintau - facebook.com Vai su Facebook
Schianto sulla provinciale Monopoli-Alberobello: motociclista 29enne muore in un frontale con un'auto - News - X Vai su X
Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto - Gravissimo incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni è morto schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale ... Come scrive virgilio.it