Schiamazzi degrado allagamenti e marciapiedi pieni di buche nell’area della stazione ferroviaria

Fari puntati sulla zona della stazione ferroviaria di Codogno nell’incontro promosso nel week-end appena trascorso dall’amministrazione comunale nel contesto dell’iniziativa “Incontriamoci al bar” per promuovere la partecipazione della cittadinanza. Degrado e sporcizia attorno allo scalo con persone che bivaccano e abusano di alcol, abbandono del parchetto in fondo a via Arcari, schiamazzi notturni, mancata sostituzione dei paletti sul marciapiede della curva di viale Vittorio Veneto, abbandono di rifiuti e pericolosità dei percorsi pedonali di viale Buonarroti, marciapiedi stretti e non transitabili, via Vittorio Veneto che diventa una “piscina” quando piove e i vialetti di viale Risorgimento poco illuminati e pieni di buche: sono questi i principali argomenti mesi nero su bianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
