Schiaffi e calci ai figli piccoli | 31enne allontanata da casa
Calci e schiaffi sulla schiena e in pancia, e percosse con il telecomando della tv quando i bambini avevano fame o provavano a richiamare l'attenzione della madre, distogliendola dall'ossessiva consultazione dello smartphone. È la drammatica vicenda che si è consumata nei mesi scorsi a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Pugni, schiaffi e calci ai cani che doveva toelettare: 28enne dipendente di 28 anni di una “Spa per animali” incastrata dai video “inquietanti” girati di nascosto da una collega
Torture al carcere Beccaria, 42 indagati tra agenti e medici: «Giovani detenuti colpiti con schiaffi e calci e referti falsificati per coprire i pestaggi»
Pugile aggredisce il parroco con schiaffi e calci fuori dall’oratorio: arrestato 23enne a Piadena Drizzona
Calci, schiaffi e sputi, parla la 18enne picchiata martedì scorso a Borgo Santa Maria da un 30enne con problemi psichici: "Lui è imprevedibile e molto violento. Sono terrorizzata anche a prendere l'autobus"
Calci e schiaffi al controllore dell'autobus che gli ha chiesto il biglietto (che non aveva): arrestato un uomo
