Schiaffi e calci ai figli piccoli | 31enne allontanata da casa

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calci e schiaffi sulla schiena e in pancia, e percosse con il telecomando della tv quando i bambini avevano fame o provavano a richiamare l'attenzione della madre, distogliendola dall'ossessiva consultazione dello smartphone. È la drammatica vicenda che si è consumata nei mesi scorsi a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

