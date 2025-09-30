Scherma Confalonieri ct della spada maschile | Chiadò resta alla femminile

Cambio parziale alla guida della spada azzurra: il nuovo ct della nazionale maschile è Diego Confalonieri, la nomina è stata ufficializzata dal presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone. Dario Chiadò resta alla guida del settore spada femminile. “ Una scelta che dà continuità al percorso intrapreso da febbraio, quando d’intesa con il Responsabile d’arma Chiadò optammo per affidare al maestro Confalonieri la delega per la spada maschile – dice Mazzone –. Sono estremamente felice del lavoro svolto fin qui e della piena condivisione sulla strada da seguire nel prossimo futuro: sdoppiare la guida tecnica dell’arma che in Italia ha il maggior numero di praticanti, e che rappresenta il panorama più vasto e globale anche dal punto di vista internazionale, è un segnale di rafforzamento, di rilancio, dell’attenzione e dell’impegno per portare avanti l’ambizione di essere sempre più protagonisti dello scenario mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

