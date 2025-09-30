Scelgo Arezzo | No alla chiusura della sede Coni di Arezzo sarebbe un danno per la città

Arezzo, 30 settembre 2025 – La lista civica chiede alle istituzioni locali di attivarsi: in Consiglio comunale sarà presentato un'interrogazione «Da organi di stampa apprendiamo che, nell'ambito di una politica di razionalizzazione portata avanti dal Ministero dello Sport e della Salute, è prevista la chiusura anche della sede del Coni di Arezzo. Una decisione che preoccupa fortemente, soprattutto alla luce dei dati diffusi in questi giorni dal quotidiano Il Sole 24 Ore: l'indice di sportività segnala infatti come la provincia di Arezzo sia in difficoltà rispetto alla diffusione dello sport, mentre al contrario gli indicatori evidenziano quanto il settore avrebbe bisogno di essere sostenuto e rilanciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

