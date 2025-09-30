Scegliamo le case in foto e poi le vediamo direttamente sul set Nadia e Corrado? Ce ne siamo dette di tutti i colori | parla Filippo Errera di ‘Casa a prima vista’

Un volto nuovo, una puntata a sorpresa e un meccanismo, quello televisivo, che si rivela più spontaneo di quanto si possa immaginare. L’ingresso di Filippo Errera nel team romano di “ Casa a prima vista “, il popolare show di Real Time, ha incuriosito migliaia di spettatori. L’agente immobiliare di 28 anni, apparso nella puntata del 24 settembre al posto di Blasco Pulieri, ha raccontato in una lunga intervista a Fanpage.it i retroscena della sua selezione e della sua esperienza sul set. Tutto è iniziato, come spesso accade oggi, sui social: “Avevo iniziato a fare contenuti sulla pagina Instagram della mia agenzia immobiliare”, ha spiegato Errera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it