"Siamo artisti solo se sappiamo vivere.". A lui la cosa è sempre riuscita bene. Nell’attesa del compleanno di oggi, infatti, le sue ultime ore da settantaquattrenne Renato Zero le ha passate con fan e giornalisti, domenica sera sul palco del Teatro Brancaccio di Roma e ieri pomeriggio in collegamento via zoom con un’ottantina di media. Se, infatti, il “soggetto smarrito” oggi solennizza 75 anni d’anagrafe, venerdì prossimo ne festeggia 52 di tournée annunciando un nuovo giro di concerti al via il 24 gennaio da Roma, con tappe pure a Firenze dall’11 al 15 febbraio, Mantova l’11 e il 13 marzo, Bologna il 24 e Pesaro il 28. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Scatta l'OraZero: "La sfida d'essere umani. Sogno una ribellione muta"