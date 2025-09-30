Scandone Avellino e PAS S r l | una nuova partnership per un futuro sostenibile
La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nascita della partnership con PAS S.r.l., società specializzata nella consulenza e assistenza in materia di gestione ambientale, sicurezza sul lavoro e formazione.La società si avvale di un team di professionisti con esperienze diversificate e. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scandone - avellino
Scandone Avellino, respinta la richiesta di ripescaggio in Serie B nazionale
La Scandone Avellino saluta e ringrazia il coach Nino Sanfilippo
Scandone Avellino accoglie il nuovo allenatore Titto Carone
Esce battuta nell’esordio stagionale la WeCOM-Ortoetruria opposta sabato sera sul parquet di Avellino alla Felice Scandone, team di punta del girone. Ma il punteggio non deve trarre in inganno perché i biancostellati al Pala Del Mauro hanno giocato una bu - facebook.com Vai su Facebook
Esordio da lupi: la Scandone domina Viterbo 76-52 e accende il PalaDelMauro - Debutto perfetto per la Scandone Avellino, che inaugura la stagione di Serie B Interregionale battendo nettamente la Stella Azzurra Viterbo con il punteggio di 76- Riporta irpiniaoggi.it
Lupi straripanti all’esordio, Quarisa domina e trascina la Scandone - La Scandone Avellino inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione di Serie B Interregionale superando la Stella Azzurra Viterbo nel match casalingo del Del Mauro con il punteggio di 76- Si legge su irpinianews.it