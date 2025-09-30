Sberle e calci ai figli che le impedivano di chattare al cellulare madre allontanata dal giudice
Madre di trentuno anni indagata per maltrattamenti e lesioni aggravate. Obbligata al braccialetto elettronico. Incastrata dalle telecamere antifurto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Sberle e calci ai figli che le impedivano di chattare al cellulare, madre allontanata dal giudice - Madre di trentuno anni indagata per maltrattamenti e lesioni aggravate. Segnala ilsecoloxix.it