Sberle e calci ai figli che le impedivano di chattare al cellulare madre allontanata dal giudice

Ilsecoloxix.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madre di trentuno anni indagata per maltrattamenti e lesioni aggravate. Obbligata al braccialetto elettronico. Incastrata dalle telecamere antifurto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sberle e calci ai figli che le impedivano di chattare al cellulare madre allontanata dal giudice

© Ilsecoloxix.it - Sberle e calci ai figli che le impedivano di chattare al cellulare, madre allontanata dal giudice

In questa notizia si parla di: sberle - calci

sberle calci figli impedivanoSberle e calci ai figli che le impedivano di chattare al cellulare, madre allontanata dal giudice - Madre di trentuno anni indagata per maltrattamenti e lesioni aggravate. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sberle Calci Figli Impedivano