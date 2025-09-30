Sbarcati al porto di Ortona 84 migranti dalla nave della ong Solidaire a bordo 33 minori non accompagnati

C'erano 84 persone a bordo della nave della ong Solidaire, battente bandiera tedesca, approdata al porto di Ortona nella giornata di lunedì 29 settembre. Fra i migranti a bordo, si contavano 48 uomini, 3 donne e 33 minori stranieri non accompagnati di varie nazionalità, provenienti da Mali, Sudan.

