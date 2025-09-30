Sbarcati al porto di Ortona 84 migranti dalla nave della ong Solidaire a bordo 33 minori non accompagnati
C'erano 84 persone a bordo della nave della ong Solidaire, battente bandiera tedesca, approdata al porto di Ortona nella giornata di lunedì 29 settembre. Fra i migranti a bordo, si contavano 48 uomini, 3 donne e 33 minori stranieri non accompagnati di varie nazionalità, provenienti da Mali, Sudan. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: sbarcati - porto
Sbarcati 92 migranti nel porto di Bari: tanti minori non accompagnati e una donna incinta
Ncc abusivi a caccia di crocieristi sbarcati al porto
Sbarcati in porto 26 migranti. A bordo della ’Solidaire’ accolti dalla Croce Rossa
Ventotene Open Festival – INFO PRATICHE ARRIVI E ACCOGLIENZA Appena sbarcati a Ventotene troverete l’Info Point vicino al porto: qui potrete ritirare il vostro braccialetto Full Pass, la chiave che vi apre tutte le porte del festival. ALLOGGI Per il check-in vi - facebook.com Vai su Facebook
Roccella Jonica, sbarcati 125 migranti nel porto. 19 sono minori https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/cronaca/2025/09/25/roccella-jonica-sbarcati-125-migranti-nel-porto-19-sono-minori… - X Vai su X
Ortona: arrivata la Nave Ong Solidaire con 84 profughi. 36 i minori - Alle 12 attracca in porto ad Ortona la Ong Solidaire con 84 migranti, anche 30 minori non accompagnati. Si legge su rete8.it