Sbarcati a Marina di Carrara i 29 migranti soccorsi dalla nave Humanity One

CARRARA – Si sono concluse poco prima delle 15 di oggi (30 settembre) le operazioni di prima accoglienza dei 29 migranti sbarcati stamani al porto di Marina di Carrara dopo essere stati soccorsi dalla nave Humanity One della ong Sos Humanity nel Mediterraneo meridionale. L’imbarcazione ha attraccato alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara oggi poco dopo le 10,30 e qui ha sbarcato i migranti che sono stati poi accompagnati al padiglione C di Imm-CarraraFiere per le visite mediche e il riconoscimento. Terminate queste prime operazioni di accoglienza tutti i migranti sono poi partiti verso le loro destinazioni definitive. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

