Sbanda e si schianta in bici contro un’auto | è grave al Civile

Bresciatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schianto contro un'auto, mentre in sella a una bicicletta percorreva via XXV Aprile a Passirano, poi la rovinosa caduta sull'asfalto. Sarebbero gravi le condizioni del ciclista, un uomo di 80 anni: soccorso dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'automedica, e dai volontari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

