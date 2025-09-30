Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere comunale di Sassinoro, Lucio Di Sisto, commenta così l’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini, ai quali era stato fatto credere che con l’ingresso nel Parco Nazionale del Matese si sarebbe potuto impedire l’assalto al territorio: «Ci avevano rassicurato che l’adesione al Parco Nazionale del Matese fosse un sacrificio necessario per bloccare l’avanzata delle multinazionali impegnate nella produzione di energia da fonti rinnovabili. E invece scopriamo che la Regione Campania, come ultimo atto del presidente De Luca, con delibera n. 640 del 18 settembre 2025, ha espresso parere favorevole all’Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico tramite pompaggio puro sul bacino di Campolattaro, da ubicare nei comuni di Campolattaro, Morcone e Pontelandolfo (BN), proposto dalla società REC S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sassinoro, Di Sisto: “A cosa ci è servito entrare nel Parco Nazionale del Matese?”