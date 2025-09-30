Sarezzo precipita da un ponteggio | grave un operaio di 55 anni Ennesimo infortunio sul lavoro in Lombardia

Sarezzo (Bergamo), 30 settembre 2025 – La scia di infortuni sul lavoro in Lombardia è lunga e non sembra arrestarsi. Dopo gli ultimi casi dall’esito mortale, a San Giuliano Milanese e a Bubbiano, oggi un altro grave episodio si è verificato a Sarezzo, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, in frazione Ponte Zanano (all’altezza del civico 210 di via Dante) un operaio è caduto da un ponteggio mentre era al lavoro a un’altezza di circa tre metri. L’uomo, 55 anni, ha riportato un trauma cranico e uno al volto, è stato portato in ospedale, alla Poliambulanza, in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti: elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza, forze dell’ordine e ATS. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

