Sarah Altobello | Donata mia sosia al GF ma il dialetto barese le porterà sfortuna A me la tv ha chiuso le porte

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’ingresso di Donata Mercoledisanto al Grande Fratello, il pubblico ha subito notato una forte somiglianza con Sarah Altobello, ex concorrente dell’edizione VIP. La diretta interessata, però, attraverso Fanpage.it, lancia un avvertimento alla nuova gieffina pugliese: esagerare con il dialetto barese in tv potrebbe non portarle fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

