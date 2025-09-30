Sarah Altobello | Donata mia sosia al GF ma il dialetto barese le porterà sfortuna A me la tv ha chiuso le porte
Con l’ingresso di Donata Mercoledisanto al Grande Fratello, il pubblico ha subito notato una forte somiglianza con Sarah Altobello, ex concorrente dell’edizione VIP. La diretta interessata, però, attraverso Fanpage.it, lancia un avvertimento alla nuova gieffina pugliese: esagerare con il dialetto barese in tv potrebbe non portarle fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sarah Altobello a Avanti un altro! By Night, Bonolis: “Che fai nella vita?”/ Lei: “Sosia di Melania Trump!” - By night nell’appuntamento speciale con il game show condotto da Paolo Bonolis e con guest star Maria De Filippi. Scrive ilsussidiario.net