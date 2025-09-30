Sara Marino getta il disco di Tananai nella spazzatura | polemiche per il gesto dell’ex fidanzata

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le corna stanno bene su tutto, ma i dischi nella spazzatura stanno meglio. Citazioni di Giulia De Lellis a parte, sta facendo discutere il gesto della ex di Tananai, Sara Marino. L’architetto, classe 1997, ha infatti pubblicato su Instagram una storia con un disco dell’artista buttato nella spazzatura. La foto ha scatenato, inevitabilmente, diversi commenti sui social, in particolare dei fan di Tananai che hanno additato il gesto definendolo “ infantile “. A giugno era stata lei stessa a ufficializzare, tra le righe, la rottura con il cantante con cui stava dal 2021. “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”, aveva scritto Marino sui social, confermando di fatto le voci già circolate in merito a una crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sara marino getta il disco di tananai nella spazzatura polemiche per il gesto dell8217ex fidanzata

© Ilfattoquotidiano.it - Sara Marino getta il disco di Tananai nella spazzatura: polemiche per il gesto dell’ex fidanzata

In questa notizia si parla di: sara - marino

Calciomercato Inter, Marino spiega: «Non sarà venduto Thuram. Calhanoglu? I nerazzurri non possono…»

Luca Argentero, Cristina Marino sarà in Doc 4: l’indiscrezione sulla nuova stagione

Eurovision 2026, San Marino ci sarà

sara marino getta discoSara Marino getta il disco di Tananai nella spazzatura: polemiche per il gesto dell’ex fidanzata - L'ex fidanzata dell'artista pubblica una foto provocatoria sui social dopo la conferma della storia tra Tananai e l'influencer Camihawke ... Secondo ilfattoquotidiano.it

sara marino getta discoTananai, l’ex fidanzata Sara Marino getta il suo disco nella spazzatura: il gesto che fa discutere - Tananai, l’ex fidanzata Sara Marino getta il suo disco nella spazzatura: il gesto su Instagram che fa discutere. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Sara Marino Getta Disco