Sara Marino getta il disco di Tananai nella spazzatura | polemiche per il gesto dell’ex fidanzata
Le corna stanno bene su tutto, ma i dischi nella spazzatura stanno meglio. Citazioni di Giulia De Lellis a parte, sta facendo discutere il gesto della ex di Tananai, Sara Marino. L’architetto, classe 1997, ha infatti pubblicato su Instagram una storia con un disco dell’artista buttato nella spazzatura. La foto ha scatenato, inevitabilmente, diversi commenti sui social, in particolare dei fan di Tananai che hanno additato il gesto definendolo “ infantile “. A giugno era stata lei stessa a ufficializzare, tra le righe, la rottura con il cantante con cui stava dal 2021. “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”, aveva scritto Marino sui social, confermando di fatto le voci già circolate in merito a una crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
