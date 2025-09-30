Si chiama Tilly Norwood ed è una giovanissima star che ha fatto indignare Hollywood. Razzista? Sovranista? Trumpiana? Nulla di tutto ciò. Norwood, giovane e bella come il sole, non esiste in natura, perché è stata creata con un programma di Intelligenza Artificiale. Norwood appare in diversi fotogrammi di presunti film in costume, fantasy, su un red carpet, persino piangente sulla poltrona di un talk tv. Solo che in natura non esiste perché la giovane star che somiglia a Katie Holmes è una creazione della scrittrice comica e attrice olandese Eline Van der Velden che l’ha generata all’interno di Xicoia, suo studio che rappresenta talent AI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarà la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman”: Tilly Norwood è la prima attrice creata con l’intelligenza artificiale, Hollywood trema