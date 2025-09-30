‘Urbìo’ è sempre più vicino: il nuovo evento ideato dall’Amministrazione che punta su quattro direttrici (sapori, passioni, musica e benessere) e rievoca il nome stesso della città, si svolgerà infatti nella sua prima edizione questo finesettimana, il 4 e 5 ottobre. Ma rispetto al suo predecessore (il Festival Biosalus, che quest’anno si prende una pausa) sarà un evento diffuso, con la novità dell’uso degli spazi della Data e con un focus importante sul cibo e in particolare sulla crescia sfogliata, con tanto di cena stellata. "Si articolerà tra interni ed esterni - spiegano gli assessori Francesca Fedeli, Lara Ottaviani e Francesco Guazzolini - in un percorso organico attraverso alcuni luoghi simbolici del centro storico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sapori, note e benessere ’Urbio’, un mare di eventi