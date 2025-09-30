Santa Teresa Riva | Cartellone 2025 26 Nuovo Teatro Val d’Agrò
Dieci spettacoli di prosa, quattro musicali, una mini rassegna “fuori programma” con quattro appuntamenti selezionati fra le proposte teatrali più significative del panorama nazionale. Infine lungo tutta la settimana i laboratori trasversali a tutto il pubblico, dai 4 ai 90 anni, con progetti di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: santa - teresa
Estate 2025, bagno serale a Santa Teresa: curiosità tra i passanti
Inaugurata la sede della Guardia medica a Santa Teresa e proseguono i lavori della Casa di comunità [FOTO]
Mangia's Santa Teresa Sardinia, in vacanza nel cuore della bellezza
Caseificio La Bufala Santa Teresa degli Scalzi - facebook.com Vai su Facebook
Santa Teresa Riva, presentato il cartellone 2025/26 del nuovo Teatro Val d’Agrò - Dal 12 ottobre riparte a Santa Teresa Riva (ME) “Si alzi il Sipario”, nona stagione del Nuovo Teatro Val d’Agrò, piccol ... strettoweb.com scrive
S. Teresa, presentato il cartellone 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò - Si parte il 12 ottobre Fra i laboratori, in collaborazione con il Ministero della Giustizia quello con i g ... Scrive msn.com