Santa Teresa di Lisieux offrì la sua vita per i sacerdoti | la sua preghiera preferita per loro
Come se avesse avuto già uno sguardo proteso al futuro, a ciò che la Chiesa avrebbe visto ed attraversato sino ai giorni nostri, Santa Teresa di Lisieux offrì le sue ultime preghiere proprio per loro. I sacerdoti sono sempre stati al centro delle sue preghiere e attenzioni, poiché pastori di anime ma, allo stesso tempo,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: santa - teresa
Estate 2025, bagno serale a Santa Teresa: curiosità tra i passanti
Inaugurata la sede della Guardia medica a Santa Teresa e proseguono i lavori della Casa di comunità [FOTO]
Mangia's Santa Teresa Sardinia, in vacanza nel cuore della bellezza
Santa Teresa Gallura, il progetto per abbellire il paese con opere d’arte - X Vai su X
Successo a Giovino La parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino ha portato in scena il musical “Aggiungi un posto a tavola”, con 50 interpreti del Laboratorio teatrale diretto da Mariuccia Arcuri, in occasione della festa parrocchiale e della Missione popolar - facebook.com Vai su Facebook
Santa Teresa di Lisieux offrì la sua vita per i sacerdoti: la sua preghiera preferita per loro - Santa Teresa di Lisieux aveva a cuore i sacerdoti, offriva la comunione soprattutto per chi si allontanava e recitava sempre questa preghiera ... Da lalucedimaria.it
SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ/ Papa, “impariamo da Teresina di Lisieux l’umiltà di Dio” (1 ottobre, Santo del g - Con un pensiero e un tweet in una giornata di tensioni a livello internazionale (come in Catalogna), la Chiesa e il Papa ricordano Santa Teresa del Bambin Gesù di Lisieux: la sua umiltà, il suo ... Scrive ilsussidiario.net