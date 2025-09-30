Santa Marinella in aula consiliare la Giornata del microchip gratuito

Santa Marinella, 30 settembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di Santa Marinella, da sempre sensibile al benessere animale e alla promozione di comportamenti responsabili, ha deciso di sostenere con forza la lotta al randagismo e incentivare l’identificazione degli animali da affezione attraverso il microchip. Domenica 26 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 presso l’Aula Consiliare di Via Cicerone 25, si svolgerà la Giornata del Microchip Gratuito per i cani di proprietà. Un evento reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di: – Associazione A-Mici Onlus, da anni impegnata nella tutela degli animali; – Associazione N. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

