Santa Margherita di Belìce torna il Ficodindia Fest | due giorni tra gusto arte e tradizione

Santa Margherita di Belìce si prepara a celebrare ancora una volta il suo frutto simbolo. Sabato 11 e domenica 12 ottobre piazza Matteotti ospiterà l'edizione numero 24 del Ficodindia Fest, manifestazione che richiama visitatori da tutta la Sicilia e che nel tempo è diventata uno degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

