Santa Margherita di Belìce torna il Ficodindia Fest | due giorni tra gusto arte e tradizione
Santa Margherita di Belìce si prepara a celebrare ancora una volta il suo frutto simbolo. Sabato 11 e domenica 12 ottobre piazza Matteotti ospiterà l'edizione numero 24 del Ficodindia Fest, manifestazione che richiama visitatori da tutta la Sicilia e che nel tempo è diventata uno degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: santa - margherita
I risultati del torneo di tennis a Porto Santa Margherita con 62 partecipanti
Coppa Davis, due giorni di tennis e festa al circolo di Santa Margherita Ligure
Fermato in centro con dosi di cocaina: 50enne arrestato a Santa Margherita
AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL PORTO DI SANTA MARGHERITA A nome dell'intera amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, do il benvenuto al Tenente di Vascello Donato Florio, che assume il comando dell'ufficio circondariale maritt - facebook.com Vai su Facebook
«Covo» di Santa Margherita, cade dal muretto della discoteca di Eddie Irvine e precipita sulle rocce dopo un volo di 10 metri: grave uno studente di Milano di 19 anni - Est è una tappa fissa per centinaia di adolescenti milanesi: si arriva da Zoagli, ... Si legge su milano.corriere.it
A Santa Margherita di Belìce il Festival del Gattopardo - A Santa Margherita di Belìce le tre serate finali del Festival del Gattopardo, legato al XX Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” assegnato quest’anno dalla giuria presieduta ... Segnala tg24.sky.it