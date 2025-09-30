Arezzo, 30 settembre 2025 – Sansepolcro torna sotto i riflettori del cinema italiano. Il prossimo fine settimana, presso il Cinema Teatro Dante, verrà proiettato il nuovo film di Gianni Di Gregorio, “Come ti muovi, sbagli”, girato in parte proprio nella nostra città. L’opera del regista e sceneggiatore romano – noto per film di grande successo come Pranzo di Ferragosto, Astolfo e Lontano lontano – ha trovato a Sansepolcro una cornice ideale per alcune delle sue scene più significative. Le riprese, effettuate a novembre 2024, hanno coinvolto diversi luoghi del centro storico, regalando grande visibilità al patrimonio architettonico e artistico del Borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro protagonista sul grande schermo