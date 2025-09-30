Sanremo operaio cade sulle lastre di vetro | grave all’ospedale Santa Corona
L’uomo, che ha 54 anni, ha riportato una lesione a un’arteria. L’infortunio in frazione Gozo Superiore. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
